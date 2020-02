Fahranfänger versucht in Haibach zu driften  50.000 Euro Schaden

Haibach. Am Donnerstag um 17:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger bei geschlossener Schneedecke, Schneefall und Dämmerung mit seinem VW den Floriansweg, von Ortsmitte kommend, in Richtung Komposthof, um dort am Ende des Weges zu „driften“. In einer leichten Linkskurve verlor er hierbei die Kontrolle über sein Auto und stieß mit dem Heck gegen die Ecke des dort sich befindlichen Bauhof-Gebäudes. Im weiteren Verlauf prallte er mit der Front gegen ein Anzeigeschild, welches aus der Bodenverankerung gerissen wurde, um dann noch mit einem geparkten Ford zu kollidieren. Bei der übermütigen Aktion entstand ein Gesamtschaden von fast 50.000 Euro.

Verhütete Trunkenheitsfahrt

Aschaffenburg. Am frühen Freitagmorgen, um 1 Uhr, beobachtete eine Polizeistreife einen erkennbar betrunkenen Mann, der zu seinem Fahrzeug in der Kleberstraße eilte. Die Kollegen überprüften ihn und stellten bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest fest, dass er fast 1,5 Promille in sich hatte. Daraufhin wurde der Schlüssel des Audi sichergestellt, um den Fahrer davon abzuhalten, sich betrunken ans Steuer zu setzen.

Abbiegeunfall

Aschaffenburg. Am Donnerstag, um 12:30 Uhr, befuhr eine 23-Jährige die Mainaschaffer Straße, von der Hauptstraße kommend und wollte nach links in die Linkstraße einbiegen. Ein 38-Jähriger kam mit seinem Mercedes entgegen, um die Kreuzung geradeaus zu überfahren. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem Daimler und dem Toyota, Schaden 1000 Euro.

Vorfahrtsunfall

Aschaffenburg. Ein 54-Jähriger befuhr am Donnerstag, um 8:20 Uhr mit seinem Opel die Bischbergstraße und wollte geradeaus in die Straße An den Rosengärten fahren. Hierzu musste er die Ebersbacher Straße überqueren. Die Kreuzung ist durch Vorfahrtszeichen 205 geregelt. Zur gleichen Zeit befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Skoda auf der Ebersbacher Straße und wollte dem Straßenverkauf in die Marienstraße folgen. An der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Autos, wobei ein Gesamtschaden von 8000 Euro entstand.

Umgestürzter Anhänger

Aschaffenburg. In der Kohlenkaistraße fuhr am Donnerstag, um 12:15 Uhr, eine 29-Jährige mit ihrem geladenen Holz-Lkw samt Anhänger über einen abgesenkten Bordstein nach links, wobei durch falsche Lastverteilung und mangelhafte Ladungssicherung der Anhänger nach rechts umkippte und am Gehsteig in die Endlage kam. Die Rungen- und Holzstämme des Anhängers rissen dabei eine Hallenfassade auf. Außerdem wurde die Asphaltdecke in Mitleidenschaft gezogen. Bei einer Wägung wurde festgestellt, dass das Zugfahrzeug um mindestens sechs Prozent überladen war. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Verstoß 0,5-Promille-Grenze

Aschaffenburg. Im Rahmen einer normalen Verkehrskontrolle in der Weißenburger Straße konnten Polizeibeamte am Freitag, gegen 2 Uhr, bei einem 30-jährigen Fahrer eines BMW Alkoholgeruch feststellen. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Anzeige mit Fahrverbot und Geldbuße folgen.

Schneeunfall

Großostheim. Am Donnerstag um 17:15 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Pkw Ford die Staatsstraße 3115 von Aschaffenburg kommend in Richtung Großostheim. Zeitgleich wollte ein 21-Jähriger mit seinem Citroen die Bundesstraße 469, von Obernburg kommend, verlassen und auf die Staatsstraße in Richtung Aschaffenburg einfahren. Zu diesem Zeitpunkt war die Fahrbahn aufgrund von anhaltendem Schneeregen nass und rutschig. Während des Einfahrens des Citroens war die Geschwindigkeit der Witterung nicht angepasst und der Lenker rutschte mit dem Auto trotz eingeleiteter Bremsung in den Gegenverkehr. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 4000 Euro. Die Frau im Ford erlitt leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Unfallflucht

Großostheim. Ein Zeuge konnte am Donnerstag um 17:50 Uhr beobachten, wie der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes aus der Uhlandstraße nach rechts in Richtung Babenhäuser Straße abbiegen wollte. Auf schneebedeckter und glatter Fahrbahn rutschte das Auto mit der Fahrzeugfront leicht gegen eine Steinmauer und beschädigte diese. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden von 1.000 Euro.

