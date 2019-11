Fahranfänger überrollt mit Auto drei Leitpfosten

Ein 18-jähriger Autofahrer kam am Montag gegen 07:00 Uhr zwischen Stadelhofen und Mühlbach in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei drei Leitpfosten. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro.

Parkplatzrempler

Retzbach. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Güßgraben in Retzbach kam es am Montag gegen 12:20 Uhr zu der Berührung eines aus einer Parklücke ausparkenden Wohnmobiles mit einem vorbeifahrenden Pkw. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen lediglich ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 150.- Euro.

Falsches Kennzeichen am Pkw

Karlstadt. Am Montag fuhr gegen 15:00 Uhr ein 31-jähriger Mann mit seinem neu erworbenen Pkw von einem Autohaus in Karlstadt aus in die Altstadt um den Pkw bei der Zulassungsstelle anzumelden. Dazu befestigte er die amtlichen Kennzeichen seinen „alten“ Pkw an dem neuerworbenen Fahrzeug, wodurch er die Zulassung des Fahrzeuges vortäuschte. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung zu.

kev/Polizei Karlstadt