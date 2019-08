Fahranfänger in der Probezeit: Alkohol, Joint, in die Hecke gechleudert

Ein 23-jähriger geriet mit seinem Renault beim Abbiegen in den Listweg auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und fuhr in eine Hecke. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten starken Alkoholgeruch feststellen. Ein Vortest erbrachte einen Wert von ca. 0,28 Promille. Der junge Mann räumte zudem den Konsum eines Joints ein. Glücklicherweise wurde der Mann nicht verletzt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Unfall wurden außerdem ein Verkehrszeichen und ein Begrenzungsstein beschädigt. Am Pkw des Verursachers wurde die Front stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5800,00 EUR.

Sachbeschädigung

Klingenberg am Main - Von Freitag, 15.00 Uhr, - Samstag, 09.30 Uhr wurde in der Alexander-Wiegand-Straße eine Werbetafel beschädigt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Es entstand ein Schaden von ca. 2000,00 EUR.

Marihuana und Haschisch sichergestellt

Kleinwallstadt - Am Sonntag gegen 01.00 Uhr wurde am Bahnhof eine Personenkontrolle durchgeführt. Hierbei fanden die Beamten bei einem 18-jährigen eine geringe Menge Marihuana und Haschisch.

Betrunken mit Pkw unterwegs

Niedernberg - Am Samstagabend wurde gegen 21.30 Uhr von einer Zivilstreife im Bereich der Kreisstraße MIL 38 eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem VW Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test am Alkomaten ergab ca. 1,8 Promille. Bei dem 30-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Iphone 7 auf dem Flohmarkt gestohlen

Obernburg - Am Samstag zwischen 12.30 Uhr - 13.00 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter das Iphone 7 einer Flohmarkthändlerin entwendet. Das rosegoldene Smartphone lag auf dem Tisch am Stand der jungen Frau. Es entstand ein Schaden von ca. 400 EUR.

mkl/Polizei Obernburg