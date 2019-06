Gegen 6.30 Uhr erreichte die Polizeieinsatzzentrale der Notruf, dass auf dem Campingplatz in Lengfurt eine Gasflasche explodiert sei. Die Marktheidenfelder Polizei, der Rettungsdienst und die Lengfurter Feuerwehr waren schnell vor Ort. Offenbar war es in dem Wohnwagen-Vorbau zu einer Gasexplosion gekommen, während die 77-Jährige darin das Frühstück zubereitet hatte.

In dem Vorbau des dauerhaft abgestellten Wohnwagens waren mehrere Geräte mit Gasflaschen in Betrieb. Als Ursache wird ein Gasaustritt in diesem Bereich in Erwägung gezogen. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern jedoch noch an.

Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte Seniorin in eine Spezialklinik. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist ihr Gesundheitszustand nach wie vor kritisch. Ihr Ehemann, der sich zum Zeitpunkt der Explosion im Wohnwagen aufhielt, blieb dem Sachstand nach unverletzt.

ves/Polizei Unterfranken