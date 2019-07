Exhibitionist sitzt nackt auf Parkbank in Niedernberg

Ein Exhibitionist ist am Montagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, im Bereich des Niedernberger Fußballplatzes an der Großwallstädter Straße aufgetreten. Der noch Unbekannte saß im dortigen Bereich auf einer Parkbank und hatte sein Geschlechtsteil in der Hand. Der Exhibitionist fiel hierbei einer Sulzbacherin auf, die mit mehreren Kindern im dortigen Bereich spazieren ging. Als der Exhibitionist bemerkte, dass die aufmerksame Mitbürgerin die Polizei verständigte, entfernte er sich von der Parkbank und fuhr mit einem auffälligen Cruiser-Rad zunächst Richtung Großwallstadt weg, drehte dann allerdings und entfernte sich in Richtung Fachrainstraße.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 180 cm groß, sehr kräftig (ca. 150 Kilo schwer), dunkelbraune bis schwarze schulterlange Haare; er war mit einem braunen Stoffrock (ähnlich Schottenrock) bekleidet und trug ein bräunliches T-Shirt.

Fahrrad: Cruiser-Rad, dickere Reifen, Farbe bräunlich, auffallende orangefarbene Felge/Nabe Anwohner in Niedernberg und den umliegeneden Gemeinden werden um Hinweise auf den Exhibitionisten mit der markanten Beschreibung incl. Rad gebeten.

Himbeersträucher abgeschnitten

Klingenberg/Röllbach. Unbekannte haben am Wochenende, vermutlich in der Zeit von Sonntag Mittag bis Montag Mittag auf einem Feld in der Verlängerung der Röllbacher Eisweiher Himbeersträucher beschädigt. Der unbekannte Täter schnitt insgesamt 15 Sträucher und verursachte hierdurch einen Schaden von ca. 100 Euro.

Vorfahrt missachtet

Sulzbach. Am Montag Nachmittag ist es in der Hauptstraße in Sulzbach zu einem Unfall gekommen. Eine Haubacherin wollte hier von der Spessartstraße kommend in die Hauptstraße einbiegen. Hier kam zur Unfallzeit eine Elsenfelderin mit ihrem Audi gefahren. Die wartepflichtige Haibacherin dachte, dass die Audifahrerin rechts abbiegen würde, da sie ein Blinken wahrnahm, und fuhr in die Hauptstraße ein. Die Elsenfelderin fuhr jedoch geradeaus weiter und so kam es zum Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge, die durch die Wucht der Kollision beide erheblich beschädigt wurden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an den beiden Pkw auf ca. 10.000 Euro.

Unfall mit hohem Sachschaden

Wörth .Gegen 11.30 Uhr hat es am Montag in der Ludwigstraße gekracht. Zur Unfallzeit befuhr ein Großheubacher mit seinem Volvo die Ludwigstraße aus der Odenwaldstraße kommend in Fahrtrichtung Waisenhausstraße. Ein Transporterfahrer befuhr zur gleichen Zeit die Weberstraße aus der Pfarrer-Adam-Haus-Straße kommend in Fahrtrichtung Landstraße. An der Kreuzung der Ludwigstraße/ mit der Weberstraße übersah der Volvofahrer den von vorfahrtberechtigt von rechts kommenden Transporter. Dieser stieß mit der Fahrzeugfront in das rechte Heck des Volvos. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Fahrrad aus Carport entwendet

Kleinwallstadt. Am Wochenende ist in der Wallstraße ein silber/-schwarfarbenes Damenrad entwendet worden. Das Cityrad war ungesichert im Carport eines Einfamilienhauses Kleinwallstadt abgestellt worden. Vermutlich wurde es in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Grundstück entwendet. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt ca. 100 Euro. Radfahrer verletzt Niedernberg, Römerstraße Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Montag Vormittag, gegen 09.55 Uhr, in der Römerstraße verletzt worden. Der Großostheimer war mit seinem Dienstrad in der Römerstraße an einem Mercedes-Lkw vorbeigefahren. Dessen Fahrer öffnete in diesem Moment die Fahrzeugtüre, um auszusteigen. Hierbei blieb der Radfahrer an der Türe hängen und kam zu fall. Beim Sturz von seinem Rad erlitt der 51-Jährige leichte Verletzungen und musste ins Aschaffenburger Klinikum verbracht werden. An dem Rad entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Wohnungsbrand - Pfanne auf Herd vergessen

Klingenberg a.Main. Zu einem Wohnungsbrand mussten die Helfer der Feuerwehr am Montag früh gegen 08.00 Uhr in die Hauptstraße ausrücken. Die Bewohnerin des Hauses hatte kurz zuvor eine Pfanne mit Fett hergerichtet, um Essen zuzubereiten. Da sie vergessen hatte, den Hund Gassi zu führen, ging sie, trotz auf dem eingeschalteten Herd befindlicher Pfanne, kurz nach draußen. Inzwischen hatte sich das heiße Fett in der Pfanne entzündet, war aber von den in der Wohnung befindlichen Kindern bemerkt worden. Diese verließen das Haus. Die kurze Zeit später zurückkehrende Mutter weckte noch einen im Dachgeschoss schlafenden Mann und versuchte, das in der Küche ausgebrochene Feuer zu löschen. Dies gelang ihr jedoch nicht. Die alarmierten Wehrleute aus Klingenberg und Trennfurt konnten dann das Feuer in der Küche des Hauses schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Antenne abgerissen

Erlenbach am Main. Unbekannte Vandalen haben in der vergangenen Woche, zwischen Donnerstag und Samstag Vormittag in der Dr.-Alois-Schmitt Straße einen Pkw beschädigt. Die Täter rissen eine Dachantenne von einem geparkten Pkw Renault Koleos ab. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

