Esselbach: Rentner geht beim Pilzesammeln verloren

Der 68-Jährige war am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, zum Pilze sammeln mit seinem Auto über den Schleifweg in den Wald gefahren. Er hatte seinen Wagen im Bereich der Friedenslinde abgestellt. Nachdem er bis 19:15 Uhr nicht nach Hause kam, informierten Angehörige die Polizei, auch weil der ansonsten rüstige Rentner nicht mehr so gut zu Fuß sei. Die daraufhin eingeleitete Suchaktion wurde vom Feuerwehrhaus in Steinmark aus koordiniert. Die Absuche erfolgte mit Unterstützung von Feuerwehr, THW und BRK, einer Rettungshundestaffel und Würzburger Polizeieinsatzkräften. Gegen 23:00 Uhr schließlich die erfreuliche Nachricht: Der Vermisste wurde von einem Suchtrupp der Feuerwehr etwa 3,5 km entfernt von seinem Wagen in der Nähe des Sylvans wohlbehalten aufgefunden. Offenbar hatte er sich in der Dunkelheit verirrt und war mehrmals gestürzt. Nach kurzer Behandlung durch das BRK konnte er nach Hause entlassen werden. Neben Polizeieinsatzkräften waren das THW mit 24, die Feuerwehr mit 68 sowie das BRK mit 22 Einsatzkräften vor Ort.

Riskant fahrender Lkw-Fahrer wird gestoppt

Marktheidenfeld. Die Fahrt eines rasenden Lkw-Fahrers endete am Dienstagvormittag bei der Polizei. Gegen 10:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Marktheidenfeld informiert, dass ein ausländischer Lkw-Fahrer „rasen“ soll und bereits auch sehr gefährlich überholte. Er war auf der Bundesstraße 8 von Uettingen kommend unterwegs. Die Polizei konnte den Sattelzug samt der Zeugen, die ihm weiter gefolgt waren, in Marktheidenfeld stoppen. Nach Auslesen des Fahrtenschreibers wurde Anzeige wegen mehrfacher Geschwindigkeitsüberschreitung und daneben wegen gefährlichen Überholens trotz Gegenverkehrs erstattet. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von knapp 500 Euro und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 69-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld