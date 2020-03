Eschau: Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet

Eine Unfallflucht ist am Wochenende aus der Bayernstraße gemeldet worden. Im Zeitraum vom 06.03.2020 18:00 (Fr) - 08.03.2020 09:30 (So) hat ein noch Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen blauen Audi A 6 beschädigt, der ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt wurde. An dem Audi wurde durch das unbekannte Fahrzeug das Heck beschädigt, der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Elsenfeld: Unbekannte haben am vergangenen Wochenende, zwischen dem 28.02.2020 20:00 Uhr und 02.03.2020 09:00 Uhr, in der Schulstraße angebrachte Metallpfosten aus der Verankerung gerissen. Die Pfosten sollen eine Durchfahrt von der Schulstraße zum Forstweg für Autos verhindern. Die unbekannten Vandalen rissen an beiden Sperrstellen jeweils einen Posten aus der Verankerung, möglicherweise um danach mit einem Auto durch die gesperrte Stelle fahren zu können. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

stru/ Quelle: Polizei Obernburg