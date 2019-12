Erst bedrängt, dann geschnitten und schließlich beleidigt

Beim Wiedereinscheren wurde die Taxifahrerin von dem anderen Verkehrsteilnehmer derart geschnitten, dass sie eine Vollbremsung machen musste. Beide Fahrzeuge sind dann auf der rechten Fahrspur zum Stillstand gekommen. Ein hinter dem Taxi fahrender, orangener Lkw hatte gerade noch ausweichen können. Das Kennzeichen des Lkw ist jedoch nicht bekannt. Der Fahrer des Pkw ist Anschließend ausgestiegen und hat die Taxifahrerin als „dumme Kuh“ beleidigt. Dies wurde auch von einem 36-jährigen Fahrgast der Taxifahrerin wahrgenommen. Der 52-jährige Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Aschaffenburg konnte später anhand des notierten Kennzeichens seines Pkw ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt. Der Fahrer des ausgewichenen Lkw wird dringend als Zeuge gesucht. Er möchte sich bitte umgehend bei der Polizei in Obernburg melden.

Diebstahl eines Balkenmähers von einer Pferdekoppel

Klingenberg. Am späten Freitagabend, gegen 22 Uhr, fuhren eine 34-jährige Pferdehalterin und ein 28-jähriger Pferdehalter an ihre Pferdekoppel in der Nähe der Paradeismühle, um nach ihren Fohlen zu sehen. Als sie ankamen, sahen sie, wie ein noch unbekannter, männlicher Täter einen auf der Koppel befindlichen Balkenmäher (Wert ca. 500,- EUR) entwendete und zu einem Fahrzeug/Anhänger-Gespann schob. Als der unbekannte Täter das Fahrzeug der Eigentümer erblickte flüchtete über den Zaun, fiel offenbar in den Röllbach und verschwand unerkannt im Wald. Das für die Tat vorgesehene Gespann nebst Fahrer konnte durch die Eigentümer jedoch gestellt und festgehalten werden. Der 62-jährige Fahrer aus dem Bereich Erlenbach schwieg zunächst gegenüber der Polizei. Im weiteren Verlauf der Vernehmung gab er schließlich an, dass es sich bei dem noch flüchtigen und unbekannten Mittäter wohl um einen nahen Angehörigen handeln soll. Den Namen nannte er jedoch nicht. Die Ermittlungen bezüglich der Identität des Mittäters laufen.

