Erneut Anrufe von Falschen Polizeibeamten im Raum Lohr

Alle Mitteiler waren aber über diese Betrugsmasche informiert und beendeten das Gespräch, bevor der Anrufer seinen vermeintlichen Opfern irgendwelche Aufforderungen mitteilen konnte. Auf das Phänomen „Falscher Polizeibeamter“ wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach hingewiesen. Es wird hier nochmals darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals Geld oder Wertsachen abholen bzw. in Verwahrung nehmen würde. Sollten Bürger einen solchen Anruf bzw. solche Aufforderungen erhalten, wird empfohlen, sofort aufzulegen und unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei nachzufragen.

Geparktes Fahrzeug angefahren

Nachträglich wurde der Lohrer Polizei am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Bereits am Dienstag hatte eine Frau ihren blauen Pkw Skoda Octavia gegen 09.30 Uhr vor einer Apotheke in der Hauptstraße in Lohr am Main geparkt. Als die Fahrzeughalterin nach kurzer Zeit wieder zu ihrem Fahrzeug kam, wurde sie von einer Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass ein schwarzes Auto an ihrem Fahrzeug hängengeblieben sei. Der Unfallverursacher habe sich anschließend den entstandenen Schaden kurz angeschaut, sei dann aber sofort weggefahren. An dem geparkten Skoda wurde die hintere Stoßstange mittig beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Abfallablagerung vor dem Bauhof

Vor dem Bauhof in Steinfeld, Lkr. Main-Spessart, wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 5 Säcke mit Dämmstoffen abgelegt. Da diese Stoffe als Sondermüll auf dem Kreisbauhof in Karlstadt entsorgt werden müssen, entstehen der Gemeinde Steinfeld dadurch zusätzliche Kosten. Hinweise auf Entsorger nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Dieselspur

Mehrere Feuerwehren und die Straßenmeisterei waren am Donnerstagabend damit beschäftigt, eine Dieselspur im Bereich Lohr, Frammersbach und Steinfeld abzusichern und schließlich zu beseitigen. Als verursachendes Fahrzeug konnte ein Kraftomnibus ermittelt werden. Der Fahrer hatte wohl nicht bemerkt, dass sein Fahrzeug Diesel verliert.

Polizeiinspektion Lohr