Erlensee: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Tod einer Frau

Die Polizei wurde am gestrigen Mittwochabend zu einer Wohnung nach Erlensee gerufen. Gegen 21.09 Uhr fanden die Polizisten eine Frau tot in einer Wohnung auf. Zur Klärung der Todesumstände hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben zum Ermittlungsstand können derzeit nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181/100-123 zu erreichen.

Update:

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Erlensee soll nun eine Obduktion Aufschluss über die Ursache geben, wie die 79-Jährige ums Leben kam. Wie bereits berichtet, war die Polizei am Mittwochabend, gegen 21.10 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Dammstraße gerufen worden, weil dort Wasser aus einer der Wohnungen lief. Beim Betreten der Wohnung fanden Beamte die Leiche der älteren Frau. Ebenfalls anwesend war die 38 Jahre alte Tochter der Verstorbenen, die einen verwirrten Eindruck machte und im Verlauf des Abends in eine Fachklinik eingeliefert wurde.

Das Tatgeschehen selbst ist derzeit noch völlig unklar. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Hanau gehen allerdings davon aus, dass die 79-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Insofern gilt es zu klären, ob die Tochter etwas mit dem Tod der Mutter zu tun hat. Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Herrn Oberstaatsanwalt Dominik Mies, unter der Rufnummer 06181 297-385.



kev/Polizei Südosthessen