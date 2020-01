Erlenbacher durchschaut Betrugsmasche beim Autokauf im Netz - Perso muss er jetzt trotzdem neu besorgen

Er hatte Interesse an einem in AutoScout24 für 5600 Euro inseriertem Fahrzeug und nahm mit dem angeblichen Verkäufer Kontakt auf. Dieser „Verkäufer“ baute eine Legende auf, wonach er in Stockholm wohnen würde, das fragliche Auto während eines beruflichen Aufenthalts in Deutschland gekauft hätte und nun schnell wieder günstig verkaufen müsse. Zudem schickte der „Verkäufer“ Bilder, welche angeblich ihn sowie seinen schwedischen Reisepass zeigten. Der 54-Jährige schickte dem Verkäufer daraufhin auch ein Foto seines Personalausweises. Der Kauf sollte über eBay-Käuferschutz abgewickelt werden.

Noch bevor es zur Bezahlung kam, stieß der 54-Jährige im Internet auf eine exakt gleich lautende Verkaufsanzeige, wodurch er Verdacht schöpfte und die Polizei verständigte. Recherchen ergaben nun, dass der vom „Verkäufer“ benutzte schwedische Reisepass schon bei anderen gleichgelagerten Betrugsfällen benutzt wurde. Somit blieb es beim versuchten Betrug, allerdings hat der Betrüger nun das Foto vom Personalausweis der 54-Jährigen, welches er wohl für weitere Betrügereien benutzen wird.

Kinder stehlen Zahlungskarten

Marktheidenfeld. Am Donnerstag, gegen 13 Uhr, fand ein Schüler auf dem Spielplatz Am Maradies insgesamt 23 Zahlungskarten. Die 15 Google Play Karten sowie 8 iTunes Karten waren dort unter der Schaukel im Sand vergraben. Die aufgefundenen Karten, welche offenbar noch nicht freigeschaltet waren und somit keinen Wert darstellten, wurden sichergestellt.

Am Freitagmorgen wurde die Polizei informiert, dass ein Schüler in der Aula der Mittelschule Google Play Karten sowie Kopfhörer verteilt hätte. Wie die anschließenden Ermittlungen ergaben, hatte ein 12-jähriger Schüler am Freitagmorgen 11 nicht aktivierte Google Play Karten sowie zwei Ladegeräte im Wert von je 5 Euro in einem Einkaufsmarkt entwendet. Ein 11-Jähriger hatte am Vortag im gleichen Einkaufsmarkt die im Sand aufgefundenen 23 Zahlungskarten sowie 5 Kopfhörer im Wert von je 5 Euro entwendet.

Polizei Marktheidenfeld/mkl