Erlenbach am Main: Essen auf Herd vergessen - Rauchgasvergiftung

Wie sich vor Ort herausstellte hatte ein Bewohner sein Essen auf dem Herd vergessen, was eine starke Rauchentwicklung als Folge hatte. Der Verursacher erlitt beim dem Vorfall eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt ins Klinikum Erlenbach eingeliefert. Die Feuerwehr Erlenbach war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

Joint mitgeführt und berauscht auf Fahrrad gefahren

Leidersbach, Lkr. Miltenberg

Am 14.09.19, gegen 1 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein junger Mann kontrolliert, der mit einem E-bike unterwegs war. Der Mann führte in seiner Bauchtasche einen Joint mit und stand offensichtlich erheblich unter Betäubungsmitteleinfluss, sodass er sein Fahrrad nicht mehr sicher im Straßenverkehr führen konnte. Deshalb wurde bei dem Radfahrer eine Blutentnahme angeordnet.

Unfall mit Sachschaden im Kreisverkehr

Eschau, Lkr. Miltenberg

Am 13.09.19, um 12 Uhr, fuhr eine Toyotafahrerin in den Kreisverkehr an der Elsavastraße ein, ohne die Vorfahrt eines Passatfahrers im Kreisverkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden von mehreren tausend Euros entstand.

Diebstahl eines Geldbeutels

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg

Am 13.09.19, 09:30 Uhr, befand sich eine Erlenbacherin im Schuhgeschäft „Deichmann“ in der Erlenbacher Straße. Dort ließ sie ihren Geldbeutel auf einem Regal liegen. Als sie einige Zeit später zum Ablageplatz des Geldbeutels zurückkehrte, hatte ein unbekannter Täter den Geldbeutel entwendet.

mkl/Polizei Miltenberg