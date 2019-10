Erlenbach: VW kracht in Seat - ein Verletzter

Am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr ist es zu einem Unfall am Schulzentrum in Erlenbach gekommen. Ein auswärtiger VW-Fahrer war hier, vom HSG kommend die Elsenfelder Straße entlang gefahren, und wollte die Kreuzung an der Unterführung überfahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigen, von rechts kommenden Pkw Seat, dessen Fahrer Richtung Miltenberger Straße unterwegs war. Der VW Caddy krachte im Kreuzungsbereich in die linke Fahrzeugseite des Seat Ibiza. Durch die Wucht der Kollision wurde der 53-jährige Seatfahrer leicht verletzt und musste ins Klinikum verbracht werden.

An den beiden beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

kev/Polizei Obernburg