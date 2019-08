Erlenbach: Schmierereien im Schulbereich

Die Täter, vermutlich Jugendliche, die sich im Schulbereich treffen um zu rauchen und abzuhängen, haben auf dem Schulgelände Unrat ihrer Feier hinterlassen und mittels roter Sprühfarbe mehrere großflächige Graffitis auf die Hauswand gesprüht. Anwohner der Grundschule, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können, werden um Mithilfe gebeten. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Brand von Kunststoffplatten

Elsenfeld. Am Donnerstag Vormittag gegen 10.15 Uhr, ist von einem Firmengelände in der Glanzstoffstraße ein kleiner Brand gemeldet worden. Hier hatten sich, vermutlich wegen starker Sonneneinstrahlung, Kunststoffplatten entzündet und gebrannt. Das im Freien ausgebrochene Feuer konnte von Schiffsleuten, die mit ihrem Schiff in der Nähe ankerten, gelöscht werden. Der Schaden hielt sich somit in Grenzen.

Rückwärts gefahren und Unfall verursacht

Leidersbach. Ein Unfall ist am Donnerstag früh gegen 08.30 Uhr aus der Hauptstraße gemeldet worden. Eine Leidersbacherin wollte hier rückwärts von einem Parkplatz eines Geldinstitutes auf die Straße fahren. Hierbei übersah sie eine Leidersbacherin, die gerade mit ihrem Fiat aus Richtung Roßbach kommend, an der Bank vorbeifuhr. Die Polofahrerin stieß mit ihrem Fahrzeug in die linke Fahrzeugseite des Fiats. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

mci / Quelle: Polizei Obernburg