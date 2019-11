Glimpflich ist ein Einsatz der Erlenbacher Wehr am Sonntagvormittag verlaufen. Gegen 09.45 Uhr waren die Helfer der Wehr zu einem Einsatz gerufen worden. Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Die Wehrleute öffneten die Türe der verschlossenen Wohnung und konnten dort die für das Mittagessen vorgesehenen Rinderrouladen vom Herd nehmen. Diese waren leider stark verkohlt, ein Brand und Sachschaden war glücklicherweise noch nicht entstanden. Die Wehrleute lüfteten die verrauchte Wohnung und konnten wieder abrücken. Die Wohnungsbesitzerin, die zur Meldezeit der Rauchentwicklung aushäusig war, musste sich allerdings einen anderen Mittagsbraten zubereiten, denn die Rouladen waren leider zur „Kohlroulade mutiert“.

Unfallflüchtiger beschädigt zwei Fahrzeuge

Kleinwallstadt. Gleich zwei Fahrzeuge hat ein noch Unbekannter am Samstag Nachmittag gegen 17.00 Uhr am St. Pierre-Platz beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte der noch unbekannte Pkw-Fahrer ca. 1000 Euro Sachschaden. Er hinterließ an einem orange-metallicfarbenem Hyundai und einem silbernen Ford-Smax jeweils einen Streifschaden. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Vandalen in Waldkkapelle

Leidersbach. Unbekannte haben am Wochenende, vermutlich zwischen Freitag vormittag und Sonntag Mittag die Waldkapelle der Pfarrei Roßbach an der Kreisstraße 25 heimgesucht. Die Täter rissen ein Wandbild herunter, warfen diverse in der Kapelle aufgestellte Gegenstände umher, zerstörten eine LED-Beleuchtung und hinterließen ihren Müll in dem Gotteshaus. Wer hier Hinweise auf die möglicherweise jugendlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Polizeiinspektion Obernburg