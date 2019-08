Erlenbach: Polizei stellt Autoschlüssel von Betrunkenen sicher

Am 28.08.2019 fiel gegen 21:30 Uhr einer Streifenbesatzung der Polizei Obernburg ein auf dem Parkplatz vor dem Bergschwimmbad abgestellter Pkw auf. Im Fahrzeug konnte der 18 jährige Fahrzeugführer stark alkoholisiert angetroffen werden. Im Fahrzeug konnte eine fast gänzlich gelehrte Schnapsflasche aufgefunden werden. Um einer möglichen Fahrt unter Alkoholeinfluss vorzubeugen wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrzeugbesitzer kann sie im nüchternen Zustand wieder bei der Polizei abholen.

Pkw angefahren

Elsenfeld-Rück. In der Zeit zwischen 06:45 und 17:45 Uhr wurde der am 28.08.2019 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Pkw Opel des Geschädigten oberhalb des linken hinteren Radkastens angefahren und dabei beschädigt. Das Fahrzeug war am Unteren Roten Rain auf Höhe der Hausnummer 26 abgestellt. Die Karosserie wurde hier eingedrückt und zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Es wird nach Zeugen für den Unfallhergang gesucht.

Radmuttern an Pkw gelöst

Klingenberg. Vermutlich in der Zeit vom 25.08 auf den 26.08.2019 wurden die Radmuttern der vorderen Bereifung eines Pkw Opel, geparkt „Am Hellrain 2“ in Klingenberg a.Main durch einen bislang unbekannten Täter gelockert. Der Umstand konnte während der Fahrt durch die Fahrzeugbesitzerin festgestellt werden, sodass glücklicherweise kein Unfall daraus resultierte. Es wird nach Zeugen gesucht, welche verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben.

„Einfädler“ verursacht Verkehrsunfall

Klingenberg. Gegen 07:45 Uhr fuhr eine 57 jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Miltenberg mit ihrem Pkw Fiat an der Ausfahrt Klingenberg/Trennfurt von der B469 ab. Auf dem Einfädelstreifen zur St 3259 wollte sie sich in den Fließverkehr einordnen, übersah dabei jedoch einen in gleicher Richtung fahrenden 59 jährigen Verkehrsteilnehmer mit seinem Skoda und kollidierte seitlich mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2000 EUR.

