Erlenbach: Brücke zu klein - oder Fahrzeug zu hoch?

Nicht mit den Fahrzeugmaßen vertraut war ein 39-jähriger VW Crafter-Fahrer am Donnerstag, gegen 7 Uhr, in der Lindenstraße. Der Mann wollte die Bahnunterführung nutzen, hatte sich allerdings vorher keine Gedanken über die Höhe seines Fahrzeugs gemacht. Es blieb ein Schaden von mindestens 15.000 Euro.

Doppeltes Pech für den Fahrer - für das Fahrzeug hatte er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis.

Zusammenstoß auf Kreuzung in Erlenbach

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - An der Kreuzung Berliner-/Elsenfelder Straße kam es am Donnerstag, gegen 19:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein 28-jähriger VW-Fahrer bog zunächst von der Berliner Straße falsch ab, wendet und wollte die Berliner Straße anschließend in Richtung Klingenberger Straße überqueren.

Hier übersah er nunmehr die auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrend 21-jährige Fahrerin eines Renaults. Es entstand Schaden in Höhe von gut 4.000 Euro.

Unfallfluchten in Erlenbach und Großwallstadt

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Bereits am vergangenen Freitag, den 29.11.2019 ereignete sich zwischen 09:30 und 10:30 Uhr in der Klingenberger Straße eine Unfallflucht mit nicht unerheblichem Schaden. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte beim Ausparken einen parkenden VW Sharan angefahren. Hierbei wurde fast die gesamte Fahrerseite eingedrückt. Der Schaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg - Eine weitere Unfallflucht ereignete sich von Mittwoch auf Donnerstag in der Obernburger Straße. Dort stand ein grauer Ford Fiesta geparkt. Der wurde an der vorderen Stoßstange angefahren. Schaden hier 1.000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg