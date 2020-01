Erlenbach: Betrunkener Autofahrer überschlägt sich mit Opel und flüchtet

Anschließend überschlug sich der Wagen und blieb in einer Wiese auf der Seite liegen. Ein Anwohner, der den Unfall hörte, fuhr mit seinem Auto zur Unfallstelle und half dem Mann, seinen Wagen wieder auf die Räder zu stellen. Anschließend kümmerte sich der Helfer um den Leichtverletzten. Als der Zeuge dann den Rettungsdienst und die Polizei verständigte, verschwand der Verunfallte zu Fuß in der Dunkelheit. Im Rahmen einer Absuche wurde der alkoholisierte Mann dann gegen 3.55 Uhr von einer Polizeistreife auf dem Parkplatz Tiefenthaler Höhe gesichtet und mit zur Dienststelle genommen. Nach Blutentnahme und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs dauern an. Der Gesamtsachschaden wird mit 1500 Euro angegeben, wobei der Opel wirtschaftlichen Totalschaden erlitt.

Vorfahrt missachtet: Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Triefenstein-Lengfurt. Drei Leichtverletzte sowie 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Dienstag gegen 17 Uhr in Lengfurt. Die 19-jährige Fahrerin eines BMW befuhr mit einer Beifahrerin die Staatsstraße 2299 von Marktheidenfeld in Richtung Homburg. In Lengfurt wollte sie nach links auf die Homburger Straße abbiegen, übersah dabei einen entgegenkommenden Toyota und stieß mit diesem frontal zusammen. Durch den Aufprall wurden die Verursacherin, ihre Beifahrerin sowie der 38-jährige Toyotafahrer leicht verletzt. Alle drei kamen zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Unfall auf Tankstellengelände: Eine Leichtverletzte und 9000 Euro Schaden

Marktheidenfeld-Altfeld. Beim Zusammenstoß zweier Autos auf dem Gelände einer Tankstelle in der Triefensteiner Straße verletzte sich eine Autofahrerin leicht. Die 54-jährige Fahrerin eines Audi befuhr am Dienstag, gegen 14 Uhr, das Tankstellengelände und wollte wenden, um in die Waschanlage zu fahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Skoda, dessen 43-jähriger Fahrer in Richtung Tankstellenausfahrt unterwegs war und stieß gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Durch den Aufprall verletzte sich die Verursacherin leicht. Während der Audi fahrbereit blieb, musste der Skoda abgeschleppt werden.

Autofahrer mit 1,14 Promille gestoppt

Esselbach-Kredenbach. Mit 1,14 Promille war am Dienstagmorgen ein 51-jähriger Autofahrer in der Dorfstraße in Kredenbach unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Mann um 8 Uhr angehalten und dabei bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch. Nach Durchführung eines Atemalkoholtests wurde die Weiterfahrt unterbunden, der VW Transporter verkehrssicher abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf der Dienststelle wurden eine Blutentnahme sowie die polizeilichen Maßnahmen durchgeführt. Anschließend durfte der Mann die Polizeiinspektion wieder verlassen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Mehr als rasant unterwegs: BMW-Fahrer mit 153 statt der erlaubten 70 geblitzt

Bischbrunn. Besonders eilig hatte es am gestrigen späten Nachmittag offensichtlich ein BMW-Fahrer auf der Staatsstraße 2312 bei Bischbrunn in Richtung Marktheidenfeld, was ihn nun teuer zu stehen kommt. Im Rahmen einer Radar-Geschwindigkeitsmessung durch die Verkehrspolizei Würzburg wurde der Raser mit seinem BMW mit 153 Kilometer pro Stunde gemessen. Erlaubt sind im dortigen Bereich 70. Er muss nun mit einer Anzeige, 600 Euro Bußgeld, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Polizei Marktheidenfeld/ves