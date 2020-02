Erhebliche Behinderungen nach Unfall in Lohr

Der 37-Jährige Unfallverursacher wollte mit seinem Wagen auf Höhe der Hausnummer 16 auf die Partensteiner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt einfahren. Hierbei übersah er die 55-Jährige Fahrzeugführerin, welche auf der Partensteiner Straße stadtauswärts fuhr. Ein Unfall konnte trotz Vollbremsung nicht mehr verhindert werden.

Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Da beide Autos nicht mehr fahren konnten und Betriebsstoffe ausliefen, musste der Verkehr circa 1,5 Stunden geregelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8500 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

Ohne Führerschein in Frammersbach unterwegs

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 31.01.2020, gegen 13:50 Uhr, wurde festgestellt, dass der 45-Jährige Fahrzeugführer ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit seinem Roller (49ccm, max. 45 km/h) unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Auto in Lohr verkratzt

Im Jägerweg in Lohr am Main wurde im Zeitraum vom 31.01.2020, 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, der schwarze Audi A3 durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich des rechten, hinteren Radlaufes verkratzt. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion PI Lohr am Main, Telefonnummer 09352-8741-0.

Sachbeschädigung an einem Auto in Wiesthal

Am 31.01.2020, im Zeitraum von 11:30 Uhr und 12:15 Uhr, wurde ein grauer Skoda Octavia durch eine unbekannte Person beschädigt. Der Wagen war am Münzberg / Engersgrundstraße geparkt. Die komplette rechte Fahrzeugseite wurde mit einem stumpfen Gegenstand über die gesamte Länge verkratzt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion PI Lohr am Main, Telefonnummer 09352-8741-0.

Windschutzscheibe in Partenstein durch spitzen Gegenstand beschädigt

Im Zeitraum vom 30.01.2020, 06:40 Uhr und 31.01.2020, 16:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person die Windschutzscheibe eines silbernen Peugeot in Partenstein im Lehenäcker mit einem spitzen Gegenstand. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion PI Lohr am Main, Telefonnummer 09352-8741-0.

vd/Polizei Lohr