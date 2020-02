Zwei Angehörige eines privaten Unternehmens zur Überwachung der Parkberechtigung beanstandeten am Montag, um 12:30 Uhr, in der Ernsthofstraße einen Mercedes. Kurze Zeit später konnten sie beobachten, wie der Fahrer dieses Fahrzeuges am Auto der Kontrolleure einen Reifen zerstach. Der 47-jährige Täter muss sich in Kürze deshalb wegen Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Betrunkener stürzt vom Mofa

Aschaffenburg. Am Montag gegen 16 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Zweirad auf feuchter Fahrbahn die Bundesstraße 26 von Aschaffenburg in Richtung Stockstadt. Als ein vorausfahrendes Auto verkehrsbedingt abbremsen musste, verriss der Mofafahrer seinen Lenker und stürzte nach vorne auf die Fahrbahn. Mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung wurde er vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife fest, dass der Mann leicht unter Alkoholeinfluss stand (über 0,5 Promille). Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt im Klinikum entnommen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Betrunken und ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs

Aschaffenburg. In der Würzburger Straße wurde am frühen Dienstagmorgen, um 1:30 Uhr, der 53-jährige Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs von einer Polizeistreife kontrolliert. Aufgefallen war das Zweirad, weil es nicht die vorgeschriebene Versicherungsplakette aufwies. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Nutzer auch erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt und Anzeige wird wegen Verstößen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und Trunkenheit im Verkehr vorgelegt.

Unfall mit medizinischer Ursache

Goldbach. Am Montag, um 11:40 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Ford die Hauptstraße ortsauswärts. Wahrscheinlich durch einen Krampfanfall geriet er mit seinem Auto zu weit nach rechts und stieß hierbei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Audi und anschließend noch gegen einen VW und Mercedes. Der Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von ca. 15 000 Euro.

Ladung verloren - Unfall gebaut

Großostheim. Zwischen der Ausfahrt der Bundesstraße 26 in Richtung Miltenberg und der Abfahrt Aschaffenburg/Großostheim verlor am Montag, gegen 18:30 Uhr, ein weißer, unbekannter Kleintransporter ein etwa 100x30 cm großes weißes Plastikteil. Im weiteren Verlauf fuhren eine 39-Jährige mit ihrem Audi und eine 66-Jährige mit einem Fahrzeug der gleichen Marke über das Hindernis, wobei an ihren Autos ein Sachschaden von 8000 Euro entstand. Der Verursacher beging Unfallflucht.

Vorfahrtsunfall

Großostheim. Ein 55-Jähriger befuhr am Montag, gegen 19:30 Uhr, die Dieselstraße, um von dort in die Aschaffenburger Straße abzubiegen. Hier gilt das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ (Zeichen 205). Beim Abbiegevorgang übersah er hierbei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen, der mit seinem BMW unterwegs war. Der Zusammenstoß des BMW mit dem Opel des Verursachers erbrachte einen Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Diebe festgenommen - Polizei suchte Geschädigte!

Stockstadt. Bereits am 9. Februar, gegen 14 Uhr, wurden zwei junge Männer auf dem Gelände einer Kleingartenanlage zwischen Ortsende und der Auffahrt Stockstadt zur B 469 in flagranti von einem Berechtigten beim Klauen erwischt und der Polizei übergeben (siehe Pressbericht vom 10.02.20). Sie führten damals reichlich Diebesgut mit sich, außerdem wurden bei den erfolgten Wohnungsdurchsuchungen weitere Gegenstände aufgefunden, die bisher keinem Geschädigten zugeordnet werden können.

Die markantesten Beuteteile sind:

hellgrauer Elektrolüfter mit zwei Reglern

zwei Solarbatterien, 12 V, 280 AH, Marke SUN

rotschwarzer Bogen mit etwa 20 Pfeilen, orange, grün und gelbe Fähnchen

blaue Kühltasche, runde Form, mit Reißverschluss und zwei Tragegurten sowie

alter Handwagen mit zwei Rädern und Seitenbeplankung, Grundfarbe schwarz

Wer Hinweise auf die Eigentümer der Gegenstände geben kann, wird gebeten, die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 anzurufen!

