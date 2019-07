Entlaufene Kuh sorgte für einen stundenlangen Einsatz in Aschaffenburg

Für einen stundenlangen Einsatz und viele Emotionen sorgte eine entlaufene Kuh am Freitagabend in Aschaffenburg.

Kurz nach 19 Uhr war das rund 700 Kilogramm schwere Tier auf dem Schlachthof in der Südbahnhofstraße ausgebüxt. Anfänglich hielt sich das Tier im Bereich der Bahnstrecke Aschaffenburg-Miltenberg auf, weshalb kurzzeitig der Bahnverkehr eingestellt werden musste.

Schließlich suchte das aufgeregte Rind sein Glück in der Flucht und rannte in die Altstadt, wo es mit einem Sprung über eine Garteneinfriedung in einen Vorgarten am Güterberg gelang.

Viele Meinungen von Schaulustigen waren hier zu hören. Während die einen das Tier abschießen wollten, kam von anderen die Anregung eine Aktion „rettet die Kuh“ zu starten.

Umsichtig handelten die eingesetzten Polizeibeamten und setzten die Priorität darauf das Tier nicht weiter aufzuregen und eine weitere unkontrollierbare Flucht zu vermeiden. Erste Priorität hatte für die Polizisten die Vermeidung von eventuellen Personenschäden. Deshalb wurde auch ein gezielter „Gnadenschuss“ innerhalb des eng bebauten Wohngebietes ausgeschlossen.

Ein hinzugerufener Tierarzt versuchte das Rind mittels Betäubungspfeilen unter Kontrolle zu bringen. Trotz fünf Pfeilen und einer erhöhten Dosis war die Aufregung und die Unberechenbarkeit des verängstigten Tieres bis zum Schluss spürbar. Eine tödliche Menge wollte der Veterinär, der im Grundsatz für das Tierwohl im Einsatz ist, nicht verabreichen.

Erst kurz vor 23 Uhr wirkten die Betäubungsmittel soweit, dass die Kuh von Schlachthofmitarbeitern unterstützt durch die Feuerwehr in einen Viehanhänger verladen und abtransportiert werden konnte.

Vorsorglich waren der Güterberg und die Fischergasse während des Einsatzes gesperrt.

Wie das Tier vom Schlachthof entlaufen konnte ist bisher noch nicht bekannt.

Ralf Hettler