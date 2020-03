Elsenfeld: Zeugen für zwei Unfälle gesucht

Zeugen zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Pfarrer-Keith-Straße in die Rücker Straße am Donnerstag, gegen 07:50 Uhr, werden gebeten, sich mit der Polizei in Obernburg in Verbindung zu setzen. Insbesondere könnte hier ein Busfahrer Licht ins Dunkel bringen. Nicht abschließend geklärt ist, ob eine 34-jährige Porschefahrerin eventuell im zu engen Bogen von der Rücker Straße in die Pfarrer-Keith-Straße abbog oder ob die Unfallgegnerin, eine 44-Jährige mit einem Opel, eventuell zu weit in die Einmündung fuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro.

Auch für den Schaden an einem Post-Fahrzeug werden der Verursacher oder Zeugen gesucht. Am Donnerstag, gegen 11:45 Uhr, war das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Baumarktes im Hönig abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt stieß wohl ein Einkaufswagen gegen die Fahrerseite des Kleinbusses und verursachte ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Autos durchwühlt

Mömlingen, Lkr. Miltenberg: Überrascht dürften wohl zwei Fahrzeugbesitzer gewesen sein, die ihre Fahrzeuge durchwühlt vorfanden. Zunächst wurde in der Zeit von Montag auf Mittwoch ein Subaru aufgesucht und durchsucht, dann wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Nissan durchwühlt. Beide Fahrzeuge standen in der Straße "Am Kellerstutz" und waren vermutlich nicht abgeschlossen. Es kam zu keinen Diebstählen.

Verkehrsunfälle wegen genommener Vorfahrt

Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg: Zu einem Verkehrsunfall mit rund 2.500 Euro Schaden kam es am Donnerstag, gegen 14:55 Uhr, an der Einmündung der Runde-Turm-Straße in die Lindenstraße. Der 64-jährige Fahrer eines VW wollte von der Runde-Turm-Straße nach links in die Lindenstraße einbiegen und übersah einen dort fahrenden Mercedes, der von einem 49-jährigen gelenkt wurde. Es wurde niemand verletzt.

Ähnlich verlief ein Unfall in Elsenfeld an der Einmündung der Kleinwallstäder Straße in die Staatsstraße 2309, Richtung Kleinwallstadt. Eine 22-jährige Suzukifahrerin wollte gegen 17:40 von Elsenfeld kommend nach links in Richtung Kleinwallstadt einbiegen. Sie übersah hierbei einen Gleichaltrigen BMW-Fahrer, der von Kleinwallstadt kam. Der Schaden hier beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Auch hier blieben die Beteiligten unverletzt.

stru/ Quelle: Polizeiinspektion Obernburg am Main