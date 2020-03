Elsenfeld: Unbekannte klauen Kennzeichen

Unbekannte haben im laufe des Dienstages, 17.03.2020 zwischen 06:00 und 11:30 Uhr, an einem Opel Zafira im Forstweg, den kompletten Kennzeichensatz geklaut. Der noch unbekannte Dieb machte sich an der Kennzeichenhalterung des weißen Auto zu schaffen und montierte diese mitsamt den Kennzeichen MIL-C915 ab.

Kotflügel angefahren

Ein noch unbekanntes Fahrzeug ist in der Wiesentalstraße in Eisenbach, am Montag früh, an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Scirocco hängen geblieben. Hierbei wurde an dem lila-violetten Auto der Kotflügel und ein Scheinwerfer beschädigt. Der Unfallverursacher hat die an der Unfallstelle befindlichen Karosserie- und Spiegelteile nach dem Unfall eingesammelt und mitgenommen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Anwohner, die den Verursacher beim Wegräumen der Fahrzeugteile beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden um Mithilfe gebeten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

stru/ Quelle: Polizei Obernburg