Elsenfeld: Spiegel angefahren und geflüchtet

Der Geschädigte war in Richtung Elsenfeld unterwegs, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, welches zu weit links fuhr. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel. Diese wurden beschädigt. Während der Geschädigte vor Ort blieb setzte der Verursacher seine Fahrt unbeirrt fort. Der Schaden an dem Kleintransporter des Geschädigten beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise zu dem Verursacher werden bei der Polizei Obernburgentgegengenommen. Hinweise an die Polizei Obernburg unter Tel. 06022 / 629-0 Vorfahrt im Kreisverkehr Obernburg missachtet - Unfall in der Römerstraße

Obernburg. Lkr. Miltenberg Am Donnerstag gegen 1420 Uhr übersah eine 19-jährige den Pkw eines 55-jährigen als sie in den Kreisverkehr an der Römerstraße einfahren wollte. Sie stieß mit ihrer Fahrzeugfront gegen die Seite des Audi. Bei demUnfall entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Verletzt wurden die Insassen nicht. Beide beteiligte konnten nach der polizeilichen Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg