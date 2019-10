Elsenfeld: Radfahrer leicht verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstag morgen gegen 6:15 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit wollte eine Eschauerin mit ihrem Mazda vom Schulzentrum kommend in den Kreisverkehr am Stachus einfahren. Hierbei übersah sie einen Radfahrer, der sich, von Erlenbach kommend, bereits im Kreisverkehr befand und vorfahrtsberechtigt war. Der 39-jährige Radler prallte gegen den Mazda und stürzte. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen und musst sich später in ärztliche Behandlung begeben.

Verkehrszeichen umgefahren-bordeauxfarbenes Auto unfallflüchtig

Mömlingen. Am Dienstag Vormittag ist in der Obernburger Straße eine Unfallflucht verübt worden. In der Zeit von 10.00-13.00 Uhr ist hier ein noch unbekanntes Fahrzeug von der Mümlingtalstraße kommend an der Einmündung zur Obernburger Straße an einem Verkehrszeichen hängen geblieben. Der noch unbekannte Pkw war von der Fahrbahn abgekommen, verschob einen großen Stein um einen halben Meter und beschädigte die Halterung eines Vorfahrt-Achten Schildes. An der Unfallstelle blieben diverse bordeauxfarbene Teile des unfallverursachenden Fahrzeuges zurück. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Sulzbach. An der Kreuzung der Hauptstraße mit der Jahnstraße hat es am Dienstag Mittag gegen 12.40 Uhr gekracht. Zur Unfallzeit wollte eine Kiafahrerin aus der Jahnstraße in die Hauptstraße einfahren. Hier stoppte die Wartepflichtige zunächst, da sie verkehrsbedingt anhalten musste. Beim Einfahren in die Hauptstraße übersah die Kiafahrerin einen Niedernberger, der mit seinem Suzuki Richtung Obernau unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Spiegelberührung- weggefahren Großwallstadt, K MIL 38 Eine Unfallflucht ist am Dienstag früh gegen 06.15 Uhr aus der Landstraße gemeldet worden. Ein Aschaffenburger war hier mit seinem weißen Renault Master in Richtung Obernburg unterwegs, als ihm ein noch Unbekannter mit seinem Fahrzeug im Gegenverkehr den Außenspiegel abfuhr. Der Unfallverursacher hielt zunächst kurz an, fuhr jedoch weiter, als der Kleintransporterfahrer anhielt und ausstieg. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

