Elsenfeld: Navi lotst Lkw in die Falle- Straßenlaterne umgefahren

Ein slowakischer Lasterfahrer ist am Donnerstag gegen 11.30 Uhr von seinem Navi fälschlicherweise in die Bahnbogensiedlung geleitet worden. Der ortsunkundige Kraftfahrer vertraute seinem digitalen Informanten, bis er in der Königsberger Straße feststellen musste, dass er falsch ist. Beim Rangieren und Herausmanövrieren blieb der Auflieger des Lastwagen an einer Straßenlaterne hängen, die hierbei aus der Verankerung gerissen worden ist und auf einen Schaukasten am Straßenrand fiel. Hierbei ist ein Sachschadne in höhe von etwa 1000 Euro entstanden.

Kaugummiautomat aufgebrochen

Obernburg a.Main, Schmiedgasse: Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Schmiedgasse/Rückseite eines Anwesens der Lindenstraße, einen Kaugummiautomaten aufgebrochen. Die Täter hebelten den Automaten am Geldeinwurfschacht auf und entwendeten dann das Geldfach. Hierbei ist an dem Automaten ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.

stru/ Quelle: Polizeiinspektion Obernburg am Main