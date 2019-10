Elsenfeld: Kleintransporterfahrer unter Drogeneinfluss

Beamte der PI Obernburg haben am Montag Nachmittag einen Kleintransporterfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 28-Jährige war einer Streife in der Erlenbacher Straße aufgefallen. Beim Ansprechen des jungen Fahrers bemerkten die eingesetzten Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen. Der Fahrer räumte ein, Marihuana geraucht zu haben. Bei ihm wurde eine Blutnentnahme angeordnet. Weiterhin erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung und unterbanden die Weiterfahrt.

Vorfahrt missachtet

Mömlingen. Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall entstanden, der am Montag Nachmittag gegen 13.10 Uhr aus der Bahnhofstraße gemeldet worden ist. Zur Unfallzeit war eine Mömlingerin vom Parkplatz eines SB-Marktes nach links in die Bahnhofstraße eingebogen. Hier bei übersah sie einen Lkw, der auf der Bahnhofstraße Richtung Hainstadt unterwegs war und kollidierte mit diesem Der Opel Corsa der Mömlingerin wurde nach dem Zusammenstoß in die Gegenfahrbahn abgewiesen und streifte hier einen Sattelzug. Bei der Kollision des Kleinwagens mit den beiden Lkw wurde die 36-Jährige Mömlingerin verletzt und musste ins Erlenbacher Klinikum eingeliefert werden.

Unfallflüchtiger beschädigt zwei Fahrzeuge

Klingenberg. Eine Unfallflucht ist am Montag früh bei der PI Obernburg angezeigt worden. Am Wochenende, vermutlich in der Zeit von Samstag Nachmittag bis Montag früh, sind hier in der Wilhelmstraße zwei geparkte Pkw beschädigt worden. Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer streifte hier mit seinem Fahrzeug, vermutlich handelt es sich um einen roten Pkw Peugeot 208, auf der Fahrt in Richtung Röllfeld einen am rechten Fahrbahnrand geparkten braunen Pkw Hyundai. Hierbei wurde der Außenspiegel des Hyundai abgerissen und gegen das Rücklicht eines weiteren geparkten Toyota geschleudert. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.