Elsenfeld: Busfahrer und Fahrgast geraten aneinander

Ein Fahrgast am Obernburger Bahnhof ist mit dem Fahrer eines Linienbusses in Elsenfeld, gestern gegen 16:30 Uhr, in Streit geraten, da der Gast ein Fahrrad mit in den Bus nehmen wollte. Der Fahrer untersagte dies jedoch. Daraufhin kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf sich die Beteiligten mit Fäusten schlugen und beide leicht verletzt wurden. Es wurden Anzeigen erstattet.

Unzulässiger Fahrunterricht für den minderjährigen Sohn

Großwallstadt: Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise ist gestern, gegen 15:35 Uhr, auf dem Flurbereinigungsweg zwischen Obernburg und Niedernberg, Höhe Großwallstadt, ein Auto aufgefallen. Vor der Kontrolle versuchten Fahrer und Beifahrer unauffällig die Plätze zu tauschen, was jedoch misslang. Es stellte sich heraus, dass der 40 jährige Beifahrer seinem 16jährigen Sohn eine Fahrstunde geben wollte. Hierzu wählte er jedoch keinen Verkehrsübungsplatz oder Privatgrund sondern den öffentlichen Verkehrsgrund. Beide Personen erwartet nun eine Strafanzeige.

Falschen Weg der „Entsorgung“ gewählt

Erlenbach: Eine brennende Gartenhütte ist gestern Mittag aus dem Ortsrandbereich Mechenhard gemeldet worden. Vor Ort konnte die eingesetzte Streife die Überreste zweier ehemaliger Gartenhütten in einem Schrebergarten feststellen. Die noch nicht gänzlich erloschenen Überreste mussten von der örtlichen Feuerwehr gelöscht werden. Die Verursacherin versuchte sich offensichtlich der beiden Hütten zu entledigen, da hierfür eine Aufforderung bestand. Der gewählte Weg führt nun zu einer Anzeige wegen dem Herbeiführen einer Brandgefahr.

stru/ Quelle: Polizei Obernburg