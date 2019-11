Elsenfeld: Beim Ausparken Porsche gerammt

Der Unfallverursacher dürfte zwischen 18.30 und 21.45 Uhr rückwärts aus der gegenüberliegenden Parktasche rückwärts ausgefahren sein und dabei den Porsche an der linken Fahrzeugseite beschädigt haben. Bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug müsste es sich auf Grund der Spurenlage um einen Kombi gehandelt haben. Der von dem Fahrer angerichtete Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022/629-0.

Fahrraddieb ermittelt

Mömlingen. Ein Fahrraddieb ist am Mittwoch Nachmittag in Mömlingen „aufgeflogen“. Der junge Mann hatte sich im August in der Gehrenstraße ein Fahrrad aus einem Hofraum „besorgt“ und dies für die Fahrten zur Arbeitsstelle eingesetzt.

Am Mittwoch Nachmittag fiel dem „Vorbesitzer“ sein verschlossen abgestelltes Mountainbike vor einem Lebensmittelmarkt auf. Nachdem der Geschädigte sein Rad erfolglos über längere Zeit observiert hatte, um den Dieb zu ermitteln, verständigte er die Polizei. Diese konnte den Dieb schließlich im Umfeld des Marktes ausmachen. Leugnen des Diebstahls nutzte nichts, nachdem der Mömlinger den Schlüssel des Radschlosses mitführte und dieses somit einwandfrei zugeordnet werden konnte.

kev/Polizei Obernburg