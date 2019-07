Elf Anzeigen bei Schwerverkehrskontrolle auf A3

Deshalb wurde am Donnerstag durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach, gemeinsam mit Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried, eine Schwerverkehrskontrolle mit dem Fokus auf genau diese Unfallursachen durchgeführt.

Bei dieser Kontrolle wurden insgesamt elf, nicht unerhebliche Verkehrsverstöße, wie das Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichts, der zulässigen Achslast, mangelhafter Ladungssicherung und Verstöße gegen die erlaubten Lenk-/und Ruhezeiten, festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Herausragend war hier ein slowakischer Kleintransporter, der das zulässige Höchstgewicht um 30% überschritt.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach Zudem wurde bei der ganzheitlichen durchgeführten Kontrolle aber auch ein Fahrzeugführer überprüft, der nicht die ausreichende Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeug besaß und somit ein Vergehen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beging.

Ohne Führerschein mit fremden Ausweispapieren auf A3 unterwegs

Bessenbach, Kreis Aschaffenburg. Am Donnerstagmittag wurde ein 37-Jähriger, in München lebender Mann, als Fahrer und alleiniger Insasse eines 3er BMWs auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wies er sich, wie im Laufe der Kontrolle festgestellt wurde, mit dem Führerschein und Aufenthaltstitel eines Bekannten der Streife gegenüber aus. Auf Vorhalt gab er an, selbst keine Fahrerlaubnis zu besitzen, weshalb er sich als sein Bekannter auszugeben versuchte. Die Weiterfahrt des Mannes wurde daraufhin unterbunden. Ihn erwartet eine Strafanzeige unter anderem wegen Missbrauch von Ausweispapieren und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Zudem wird gegen den Bekannten des Mannes, der dem Fahrer nach dessen Angaben wissentlich seine Ausweispapiere überlies, um über dessen Identität und den Umstand, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt, hinwegtäuschen zu können, ebenfalls Anzeige erstattet.

Außerdem wird der Halter des Pkw BMW wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach