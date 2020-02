Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehren im Landkreis Aschaffenburg

Bäume und Äste hielten den Schneemassen nicht stand, knickten ab oder stürzten auf die Fahrbahn. Die Feuerwehren im Spessart und im oberen Kahlgrund waren auch im Einsatz um liegengebliebene Fahrzeuge abzuschleppen, die wegen der winterlichen Straßenverhältnisse an den Steigungen nicht vorwärts kamen. Es kam zu Behinderungen im Straßenverkehr.

In Wiesen ist es zu einem Kaminbrand gekommen, in Bessenbach musste eine Wohnung geöffent werden und in Stockstadt kam es zu einer Drehleiterrettung. In Kleinostheim ist es in der Nacht zu einem Brandmeldealarm gekommen.

Kreisbrandinspektion Aschaffenburg