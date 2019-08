Einnahmen von Aschaffenburger Eisdiele geklaut: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Die Kripo Aschaffenburg führt nun Verfahren gegen die Beschuldigten.

Gegen 2.30 Uhr entwendete eine 28-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen einem Gastronom dessen Tageseinahmen und schlich sich davon. Als der 49-jährige Eisdielenbetreiber den Diebstahl bemerkte, nahm der Mann die Verfolgung der Frau auf und konnte diese, die sich inzwischen in der Begleitung von zwei weiteren Personen befand und die Beute bereits ihrem Bekannten übergeben hatte, in der Würzburger Straße stellen. Der Gastronom forderte sein Geld zurück. Als der Geschädigte letztlich versuchte, sich sein Geld zurückzuholen, entwickelte sich unter allen vier Beteiligten eine handfeste Auseinandersetzung. Hierbei zerriss das T-Shirt des Geschädigten, der durch die Tätlichkeiten auch leicht verletzt wurde. Hinzugerufene Polizeibeamte trennten die Beteiligen und nahmen im Anschluss die drei Tatverdächtigen, einen 37-Jährigen Mann und zwei 28- und 31-jährige Frauen, vorläufig fest. Der Eisdielenbetreiber bekam seinen Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe zurück.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die weiteren Ermittlungen und führt nun ein Verfahren gegen das ortsansässige Trio wegen Räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.

Polizeipräsidium Unterfranken