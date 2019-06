Einkaufsmarkt mit Pistole überfallen  Täter geflüchtet

Er dirigierte die Damen wieder zurück in den Markt. Dort zwang der Täter die Mitarbeiterinnen unter Vorhalt der Waffe zum Öffnen des Tresors und erpresste sich Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Im Anschluss flüchtete der ca. 35-jährige maskierte Mann zu Fuß in Richtung Bahngleise. Eine Fahndung nach dem Räuber verlief bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Darmstadt- Dieburg hat die Ermittlungen noch am Abend aufgenommen.



Polizei Südhessen/kick