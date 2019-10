Einkaufsfahrt mit 220 Kilometer Umweg

Die Kontrolle eines VW-Golf am Freitag gegen 8.20 Uhr stellte sich für den 75-jährigen Fahrzeuginsassen als „Glücksgriff“ heraus. Bereits am Vortag hatte der an Demenz leidende Fahrer aus dem Kreis Lippe lediglich zum Einkaufen fahren wollen. Sein Ziel hatte er um 220 Kilometer verfehlt, so dass er nun eine kurze Reisewegsunterbrechung bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg einlegen musste. Die verständigten Verwandten konnten dann ihr verloren gegangenes Familienmitglied wieder wohlbehalten in Empfang nehmen – der Mann wartete bei Kaffee und Kuchen auf der Aschaffenburger Polizeistation, bis seine Töchter in abholten.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/mm