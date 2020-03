Der junge Mann erhält eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

Beim Ausparken Auto angefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montagmittag wollte ein 80-jähriger Mann mit seinem Pkw Peugeot in der Bahnhofstraße ausparken. Dabei stieß er gegen einen geparkten Pkw Audi. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden