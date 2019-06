Eine erste Bilanz der Polizei zum Aschaffenburger Volksfest 2019

Kai-Nicolas Waßhausen war als Einsatzleiter der Polizei am Freitag auf dem Fest. Er beschreibt die Lage so: »In den Nachtstunden fallen durch den Alkohol allmählich die Hemmungen.« Je später der Abend, desto jünger das Publikum, sagt Waßhausen. Respekt und Anstand gegenüber anderen Besuchern und der Polizei nehmen ab. Das habe zu einer hohen Einsatzbelastung Beamten am Wochenende geführt.

Die Fälle aus dem Polizeibericht:

• Mann droht mit Messer: Ein betrunkener 22-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag nach dem Volksfestbesuch Menschen mit einem Taschenmesser bedroht. Laut Polizei gehörte er offenbar einer von zwei Gruppen an, die in der Darmstädter Straße in Streit geraten waren. Der Täter legte sein Messer beiseite, als die Polizei eintraf. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Bedrohung und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. Die Polizei nahm den Mann fest und er blieb über Nacht in Gewahrsam. Als die Beamten die Beteiligten befragten, setzten sich laut Polizei einige für den 22-Jährigen ein. Waßhausen spricht von einer Ansammlung von 70 bis 80 Volksfestbesuchern. Die Polizei habe mit einem Großaufgebot und mithilfe des Sicherheitsdienstes die Lage beruhigt.

• Mann beleidigt Polizisten: Der Sicherheitsdienst hat am Samstag gegen 20.30 Uhr einem 20-Jährigen Volksfestverbot erteilt, weil er »negativ aufgefallen« war. Daran wollte er sich nicht halten – Polizisten kamen deshalb dazu und verwiesen ihn des Platzes. Statt zu gehen, beleidigte er die Beamten. Der Täter musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen – er hatte rund 1,3 Promille.

• Männer verprügeln Volksfestbesucher: Drei junge Männer haben am Sonntag gegen 1.30 Uhr einen 22-Jährigen auf dem Heimweg vom Volksfest angegriffen. Sie verprügelten ihn in der Stadtbadstraße und fügten ihm eine Platzwunde am Kopf zu. Die Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Einer war weiß, die beiden anderen dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen.

• Besucher kommen mit Drogen: Die Polizei hat rund um das Volksfest drei Menschen erwischt, die Drogen bei sich hatten. Am Samstag fanden sie gegen 21.30 Uhr eine kleine Menge Marihuana bei einer 18-Jährigen auf dem Realschulgelände. Etwa gegen 23 Uhr nahmen sie sich einen ?17-Jährigen vor, der einen Joint auf dem Volksfestgelände rauchte. Um 0.30 Uhr entdeckten die Ordner am Eingang zum Bierzelt eine geringe Menge Marihuana bei einem 22-Jährigen.

Kevin Zahn