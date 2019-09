Eine Verletzte nach Auffahrunfall in Aschaffenburg

Die Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt und mit Schmerzen im Nacken in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags des Opel-Fahrers ausgelöst. Er blieb unverletzt. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr allarmiert um diese abzubinden. Es entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden.

In Gartenhäuser eingebrochen

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Sonntag, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 06:30 Uhr Zugang zu drei Gartenhäusern der Kleingartenanlage in der Österreicher Kolonie. Er brach die Türen auf und entwendete mehrere Konserven. Weitere Gegenstände, wie eine Taschenlampe und Gartenwerkzeuge, fehlten zunächst, konnten jedoch an anderer Stelle in der Anlage aufgefunden werden. Es entstand geringer Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Kollision auf Hösbacher „Stachus“ - Zwei Verletzte

Hösbach: Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05:50 Uhr, befuhr ein Pkw Kia die Bundesstraße 26 von Laufach kommend in Richtung Hösbach. An der Kreuzung zur Aschaffenburger Straße, dem so genannten Stachus, befand sich die Ampel außer Betrieb, weshalb für den Kia das Vorfahrtszeichen galt. Als der Kia-Fahrer in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zu einer Kollision mit einer kreuzenden VW-Fahrerin. Die 28-Jährige wollte von links, aus Richtung A3 kommend, die Kreuzung passieren. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten Kia. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Hösbacher Feuerwehr rückte aus um an der Unfallörtlichkeit zu unterstützen.

Solarmodul an Bushäuschen entwendet

Rothenbuch: Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 11:00 Uhr ein Solarpanel. Dieses war in der Baumgartenstraße auf dem Dach einer Bushaltestelle montiert. Der Täter durchtrennte das Stromkabel und demontierte das Solarmodul. Es diente dem Aufladen von E-Bikes. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg