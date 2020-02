Eine Verletzte bei Unfall auf der A3 bei Goldbach

Für erhebliche Behinderungen im Feierabendverkehr sorgte einen Unfall auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg am Mittwoch. Gegen 16.45 Uhr wollte eine 46-jährige Skoda-Fahrerin an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost auf die Autobahn auffahren. Dabei befuhr sie zu Beginn des Beschleunigungsstreifens auf die Sperrfläche neben der rechten Spur. Vermutlich übersah sie dabei einen auf der rechten Spur fahrenden Laster. Dessen Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte in die Seite des Skoda. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Goldbach und Aschaffenburg sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Es mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Später konnte der Verkehr auf zwei Spuren weiterfließen. Es kam zu einem Kilometerlangen Rückstau. Der Skoda musste abgeschleppt werden, der Laster-Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Sachschaden summieren sich auch mehrere Tausend Euro.

Ralf Hettler