Kurz vor der Einhausung waren am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zwei Autos kollidiert. Ein 36-Jähriger Audi-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass sich der Verkehr vor ihm staute und fuhr in Folge dessen auf das Heck der vor ihm fahrenden 27-Jährigen auf. Deren VW wurde daraufhin von der rechten auf die mittlere der drei Fahrstreifen geschleudert und blieb dort stehen. Die 27-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierzu musste die Autobahn kurzfristig voll gesperrt werden, anschließend lief der Verkehr für ca. eine Stunde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Unfallstelle wurde hierbei von der Feuerwehr Goldbach abgesichert. Aufgrund der teilweisen Fahrbahnsperrung bildete sich ein längerer Stau im Berufsverkehr auf der A3 in Richtung Würzburg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

Fahrzeug streift Warnbake

Bei einem Fahrstreifenwechsel schätzte am Donnerstag gegen 15 Uhr ein 53-Jähriger die Geschwindigkeit des nachfolgenden Verkehrs falsch ein. Er wechselte auf der A45 in Fahrtrichtung Gießen bei Kleinostheim mit seinem Nissan von der rechten auf die linke Spur. Der hier fahrende 28-Jähirge musste daraufhin, um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern, nach links ausweichen und streifte hierbei eine Warnbake. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von ca. 4600 Euro.



