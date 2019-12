Einbrüche in zwei Dieburger Kindergärten

Über eine aufgehebelte Tür zum Turnraum gelangten die Eindringlinge in der Zeit zwischen Montag (09.12), 17 Uhr, und Dienstagmorgen (10.12), bis 7 Uhr, in das Innere des Gebäudes. Aus diesem erbeuteten sie neben Geld auch ein Kinder-Tablet. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt.

In der gleichen Nacht wurde ebenfalls in einem Kindergarten in der Strasse "Auf der Leer" eingebrochen. Ermittlungen hierzu dauern noch an. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, wird derzeit noch geprüft.

Hinweise nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg entgegen (06071/9656-0).

vd/Polizei Südhessen