Einbrüche in Main-Spessart: Täter erbeuten Geld

Der erste Einbruch in ein Einfamilienhaus „Am Mühlrain“ in Eußenheim ereignete sich dem Sachstand nach am Samstag zwischen 08:30 Uhr und 22:00 Uhr. Über ein Fenster gelangte der Täter ins Anwesen und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Ein Einfamilienhaus in der Adolphsbühlstraße im Gemündener Stadtteil Adelsberg war ebenfalls Ziel eines Unbekannten. Zwischen 13:15 Uhr und 20:50 Uhr gelangte der Täter am Samstag über ein Fenster in das Haus und nahm einen geringen Bargeldbetrag an sich. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 1.000 Euro.

In beiden Fällen konnte der Täter unerkannt entkommen. Ein möglicher Tatzusammenhang wird durch geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei in Würzburg zu melden.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken