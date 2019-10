Einbrüche in Groß-Umstadt und Babenhausen: Beute aus Wohnung und Gaststätte gemacht

Auf bislang unbekannte Weise betraten die Täter gegen 15.15 Uhr das Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten sie mit dem in der Wohnungstür steckenden Schlüssel in die Räumlichkeiten gelangt sein.

Ebenfalls am Mittwoch geriet eine Gaststätte in der Groß-Umstädter Habitzheimer Straße in das Visier von Dieben. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter um kurz nach 4 Uhr in die Lokalität gelangt sein. Aus dieser erbeuteten die Eindringlinge neben Geld, auch Zigaretten und Alkohol im Wert von über 150 Euro. Wie die Diebe sich den Zugang verschafft haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten.

Wegen der Diebstähle haben die Ermittler der Polizeistation Dieburg die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe zu melden (06071/9656-0).

Polizei Südhessen/mkl