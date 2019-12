Einbruch ins Vereinsheim der Kleintierzüchter in Hörstein

Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags bemerkten zwei Vereinsverantwortliche den Einbruch und verständigten deshalb die Polizei. Da das Vereinsheim videoüberwacht ist, konnte festgestellt werden, dass die zwei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren am Mittwoch um 22.20 Uhr die Glasscheibe einer Nebeneingangstür eingeschlagen hatten. Sie entwendeten dann aus den Räumlichkeiten 10 Flaschen Alkoholika, 15 Kilogramm Rindfleisch sowie 2 Messer und Münzgeld. Der Sachschaden beträgt circa 600 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

VW erfasst Reh bei Mömbris

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag gegen 19 Uhr erfasste ein VW-Fahrer, der auf der Staatsstraße 2443 von Rothengrund in Richtung Hohl fuhr ein Reh. Der Schaden am Pkw wird auf 1.000 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau