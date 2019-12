Einbruch in Wohnhaus in Glasofen

Im Obergeschoss wurde ein Dachfenster als Fluchtfenster geöffnet. Im Schlafzimmer wurde Schmuck und im danebenliegenden Ankleideraum ein Schranktresor entwendet. In diesem befanden sich div. Münzen und Schmuck. Der Diebstahlschaden wurde zunächst mit ca. 1.700 Euro beziffert. Weitere Räume wurden nicht angegangen. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter durch das Nachhause kommen der Wohnungseigentürmer gestört wurden und das Weite suchten. Bemerkenswert ist, dass der Haushund der Familie, ein kleiner Münsterländer, der sicher angeschlagen hat, aber nicht wirklich als Wachhund bezeichnet werden kann, von den Täter in einem Kellerraum eingesperrt wurde.

Betrunkener Radfahrer

Kreuzwertheim. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Nikolaustag, gegen 14.45 Uhr, einen unsicher und in Schlagelinien fahrenden Fahrradfahrer auf der Staatsstraße 2315 zwischen Kreuzwertheim und Unterwittbach Der Radfahrer konnte kurz darauf von einer Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, ca. 200 Meter nach der Abzweigung Rettersheim angetroffen werden. Der Grund für die unsichere Fahrweise des 36-jährigen auf seinem Fahrrad war schnell gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,40 ‰! Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Proband samt seinem Fahrrad zu seiner Arbeiterunterkunft gefahren, wo er seinen nachmittäglichen Rausch ausschlafen konnte. Ob „Knecht Ruprecht“ ihm am Abend des Nikolaustages noch einmal die „Leviten“ las, ist der Polizei jedoch nicht bekannt.

Betrunkener Pkw-Fahrer

Esselbach. Ein Mitarbeiter einer Securityfirma meldete am Samstag, gegen 1.30 Uhr, dass sich ein Auto-Fahrer mit seinem Fahrzeug im Bereich der Straße „Am Welzengraben“ festgefahren hatte. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung konnte der Fahrer in der Nähe der Festhalle in Esselbach angetroffen werden. Der 35-Jährige hatte wohl bei einer Firmenweihnachtsfeier zu tief ins Glas geschaut. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,60 ‰. Nach erfolgter Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheines wurde der Delinquent aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und darf bis auf Weiteres in Deutschland keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall

Bischbrunn. Eine ortsansässige 19-jährige Fahranfängerin missachtete am Samstag, gegen 8.40 Uhr, in Bischbrunn, Kurmainzer Straße, mit ihrem Wagen die Vorfahrt eines von links kommenden, 21-jährigen ortsansässigen Fahrzeugführers. Dieser konnte den Verkehrsunfall, bei dem glücklicher Weise niemand verletzt wurde, trotz einer Bremsung und einem Ausweichmanöver nicht mehr verhindern. Es entstand ein Gesamtschaden bei dem Verkehrsunfall von ca. 4.500,--Euro.

Angetrunkener Pkw-Fahrer

Marktheidenfeld. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag, gegen 21.50 Uhr, wurde in Marktheidenfeld, Petzoltstraße, ein 31-jähriger Auto-Fahrer aus dem Kreis Main-Spessart angehalten. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde ein Atem-Alkohol-Test bei dem jungen Mann vorgenommen. Dieser ergab einen Wert von 0,82 ‰. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Betroffene aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Es muss nun mit einem Bußgeldbescheid in Höhe von 500,--€ und einem Monat Fahrverbot rechnen.

