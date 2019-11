Einbruch in Winzenhohler Auto-Werkstatt

Entwendet wurde nichts. Vermutlich hatte es der Täter nur auf Bargeld abgesehen, welches nicht vorhanden war. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die PI Aschaffenburg, unter Tel.: 06021-857-0, entgegen.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag, gegen 13.50 Uhr, befuhr der Fahrer eines 3-er BMW die Kneippstraße und wollte diese an der Kreuzung zur Cranachstraße geradeaus überqueren. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Volvo und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Kompletter Satz Winterreifen von Auto in Aschaffenburg gestohlen

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Pfaffenmühlweg an einem geparkten Audi A 1 alle vier Winterreifen auf 17 Zoll Alufelgen abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug wurde dabei auf vier mitgebrachte Altreifen abgelegt. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die PI Aschaffenburg, unter Tel.: 06021-857-0, entgegen.

Unfallflucht in Hösbach - geparkter Toyota beschädigt

Hösbach. Am Freitagvormittag, in der Zeit von 08 bis 11 Uhr, wurde in der Kaltenbergstraße ein geparkter Pkw Toyota angefahren und an der vorderen Stoßstange sowie am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Beobachtungen hierzu bitte an die PI Aschaffenburg, unter Tel.: 06021-857-0, melden.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg