Einbruch in Sägewerk-Büro in Gössenheim

Die Eingangstüre wurde massiv aufgehebelt und der Büroraum hinsichtlich Bargeld durchsucht. Es wurde lediglich eine Trinkgeldkasse mit etwa 70,- Euro Münzgeld entwendet. Der unbekannte Täter entwendete auch noch die Registrierkasse aus dem Büro. Diese wurde zwischenzeitlich an der B 27 bei Eußenheim-Aschfeld aufgefunden. Der Gesamtdiebstahlschaden beziffert sich auf ca. 400,- Euro, der entstandene Sachschaden auf ca. 1500,- Euro. Auch konnte die Einbruchszeit auf ca. 03.00 Uhr in der Nacht eingegrenzt werden.

Tatzusammenhang dürfte mit einem gleichartigen Einbruchdiebstahl in das Büro der Mülldeponie in Karlstadt am Main bestehen.

Wer hat etwas in der vergangenen Nacht an den Örtlichkeiten beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall bei Mittelsinn - Auto erfasst Waschbär

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstag gegen 20.45 Uhr befuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Obersinn in Richtung Mittelsinn, als ein Waschbär die Fahrbahn kreuzte. Der 52-Jähriger erfasste das Tier mit seinem Wagen. Hierdurch wurde das Tier getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden