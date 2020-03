Einbruch in Rothenfels geklärt, mutmaßlicher Täter in Haft

Wie bereits von der Polizeiinspektion Marktheidenfeld berichtet, war ein zunächst Unbekannter am Abend des 07. September 2019, zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Der Täter hatte es offenbar in erster Linie auf elektronische Geräte abgesehen. Er machte Beute im Wert von knapp 3.000 Euro und verschwand damit in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg. Anhand einer am Tatort gesicherten Spur kristallisierte sich nun ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart als dringend Tatverdächtiger heraus. Der Mann war bereits in der Vergangenheit in mehreren Fällen, unter anderem wegen Eigentumsdelikten, polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg erwirkte einen richterlichen Durchsuchungs-beschluss für die Wohnung des Beschuldigten, der am Dienstag vollzogen wurde. Hierbei stellten die eingesetzten Kripobeamten umfangreiches Diebesgut sicher, das aus dem Einbruch in Rothenfels stammt. Der Tatverdacht gegen den 58-Jährigen, der zum Zeitpunkt der Maßnahme bereits wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft saß, hat sich somit erhärtet.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem vorliegenden Fall werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt.

vd/Polizei Unterfranken