Einbruch in Praxis im Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim

Anschließend stiegen sie ein und entwendeten aus dem Büroinneren mehrere hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt über 500 Euro.

Unfall nach Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot

Am Donnerstag um 10:50 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Gespann, Pkw Mercedes und Anhänger, den rechten Fahrstreifen der Hanauer Straße stadteinwärts. Auf der linken Fahrspur in gleicher Richtung fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw Toyota. Der Gespannfahrer kam in einer Linkskurve über die Fahrbahnmitte, worauf der Anhänger dort mit dem Toyota leicht kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Lack an Auto zerkratzt

In der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 13:00 Uhr wurde in der Obernauer Kolonie die linke Fahrerseite eines Pkw Opel Corsa von einem unbekannten Täter zerkratzt. Der Schaden schlägt mit 1.000 Euro zu Buche.

Beamtenbeleidigung

Eine Fußstreife der Operativen Ergänzungsdienste befand sich am Freitag um kurz nach Mitternacht auf dem Bahnhofvorplatz. Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Schweinfurt ging zielgesteuert auf die Beamten zu und beleidigte sie mit übelsten Ausdrücken. Der angetrunkene Heranwachsende (über 1 Promille) wurde aufgrund seines Verhaltens in Sicherheitsgewahrsam genommen. Beim Verbringen in den Haftraum „tickte“ er erneut aus und weitere Beschimpfungen folgten.

Kreis Aschaffenburg

Abgeschlossenes Fahrrad gestohlen

Mainaschaff. In der Schillerstraße verschwand in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 13:00 Uhr am Mittwoch ein blau-orange-farbenes Fahrrad der Marke Cube mit einem Zeitwert von 400 Euro. Das Rad war auf einem Abstellplatz mit einem Gliederschloss angeschlossen.

