Einbruch in Mömbriser Apotheke: 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Der Mann sitzt seit Freitagvormittag in Untersuchungshaft. Etwa gegen 01.20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den Einbruch in die Apotheke in der Alzenauer Straße ein. Bei Eintreffen der ersten Streifen flüchteten zwei Tatverdächtige von der Tatörtlichkeit.

Ein 27-Jähriger konnte kurze Zeit später durch eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei in der Straße „Zum Buchhorn“ festgenommen werden. Der zweite Täter konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft hierbei insbesondere auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

· Wem ist insbesondere nach der Flucht der beiden Männer eine männliche Person bzw. ein Fußgänger im Bereich Niedersteinbach aufgefallen?

· Wem ist vor oder nach der Tat das Fahrzeug der beiden Männer, ein Renault Laguna mit den polnischen Kennzeichen DBLJP24 aufgefallen?

· Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter 06021/857-1732 zu melden.

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht und verblieb zunächst in der dortigen Haftzelle. Am Freitagvormittag wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Dieser sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg prüft nun auch einen Tatzusammenhang mit gleichgelagerten Fällen im Bereich Alzenau.

Polizei Unterfranken/ienc