Einbruch in Mehrfamilienhaus in Karlstein - Kripo sucht Zeugen

Zwischen 18 Uhr und 23 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße ein. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen. Mit Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen traten die Täter im Anschluss wieder die Flucht in unbekannte Richtung an.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.